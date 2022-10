Molesta una ragazza in strada, interviene il fidanzato e finisce in rissa: tre feriti a Benevento Notte di paura a Benevento: un giovane ha palpeggiato una ragazza in strada, il fidanzato di lei ha reagito ed è finita in rissa. Due persone in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una lite in strada degenerata in rissa, con due feriti in ospedale e altrettanti feriti: tutto partito da un palpeggiamento di una ragazza, con il fidanzato che ha reagito aggredendo l'uomo, che a sua volta con un coltello ha ferito una terza persona intervenuta nella rissa. Nel centro storico di Benevento è accaduto un po' di tutto la scorsa sera, con i carabinieri che alla fine hanno denunciato due giovani: il primo per violenza sessuale, il secondo per lesioni personali.

Tutto è iniziato quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione di Benevento hanno trovato un uomo sanguinante, con diverse fratture al setto nasale e ferite lacero contuse all'arcata sopraccigiliare. Accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento per le cure del caso, gli inquirenti hanno così fatto partire le indagini, ricostruendo che poco prima la persona ferita era in strada, dove aveva palpeggiato una giovane sul corso Garibaldi.

A quel punto però è intervenuto il fidanzato della giovane, che ha reagito in malo modo e dato il via ad una furibonda lite in strada. Nel corso della lite si era poi inserito in aiuto del fidanzato della ragazza anche un altro amico, il quale a sua volta è stato ferito alla gamba con un coltello che l'altro nascondeva addosso, finendo anche lui al Pronto Soccorso. Dalle testimonianze degli altri passanti e dai sopralluoghi svolti dai militari dell'Arma, alla fine i carabinieri hanno denunciato sia il primo, per violenza sessuale nei confronti della ragazza, sia il fidanzato di lei, per lesioni personali nei confronti dell'altro.