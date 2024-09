Investito mentre attraversa la strada a Fuorigrotta, ferito gravissimo in ospedale: è in pericolo di vita

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Investito da un'auto mentre attraversa la strada a Fuorigrotta, un uomo è rimasto ferito gravemente. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi, sabato 7 settembre 2024, attorno alle ore 14,45, a quanto apprende Fanpage.it. Il pedone, sembra in età avanzata, stava attraversando la strada in via Caio Duilio, quando sarebbe stato investito da un'automobile. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Vincenzo Cirillo, e coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito.

Il ferito trasportato in ospedale: rischia la vita

Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'ambulanza del 118. Il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure mediche e aver stabilizzato il ferito, lo ha trasportato in codice rosso presso l'ospedale più vicino, dove l'uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni: sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate agli agenti dei caschi bianchi che si sono recati sul posto per eseguire i rilievi del caso e raccogliere eventuali testimonianze.

Non è escluso che possano essere acquisiti anche eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto e definire il percorso dell'auto che ha investito l'uomo. Purtroppo non è la prima volta che si verificano gravi incidenti nel quartiere di Fuorigrotta e nella zona di Bagnoli, dove, proprio quest'anno, si sono registrati due incidenti mortali con vittime due ragazze. Il Comune ha installato le strisce pedonali rialzate in alcune strade, come via Coroglio.