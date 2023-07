Mission Impossible Dead Reckoning, lo spot girato a Napoli e proiettato su Palazzo Fuga Il progetto di videomapping sul Real Albergo dei Poveri è stato commissionato dalla Eagle Pictures e dedicato alla nuova avventura di Ethan Hunt/Tom Cruise.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno" lascia la sua firma anche su Napoli. Il colossal d'azione hollywoodiano che ha come protagonista Tom Cruise, nelle vesti ancora una volta di Ethan Hunt, è infatti al centro di uno spot pubblicitario che vede al centro proprio il capoluogo partenopeo. Non solo, un videomapping spettacolare realizzato a Napoli è stato proiettato sulla facciata di Palazzo Fuga, a piazza Carlo III, sorprendendo i tantissimi passanti.

Il progetto è stato commissionato dalla Eagle Pictures e dedicato alla nuova avventura di Ethan Hunt, che è arrivata nelle sale cinematografiche la scorsa settimana, riscuotendo già un grande successo di pubblico e di critica. Uno show immersivo proiettato sull'enorme facciata di una delle più grandi costruzioni settecentesche d’Europa, anche nota come Real Albergo dei Poveri.

Lo spot proiettato sul Real Albergo dei Poveri

Per la prima volta nella sua storia, la facciata di Palazzo Fuga è stata trasformata in una maestosa tela interattiva grazie ad un'esclusiva e innovativa tecnologia video laser a basso consumo energetico, sviluppata ad hoc per questo evento. L'esplosione simulata di Palazzo Fuga e le immagini tratte dal film sono state protagoniste di una installazione visiva di grande impatto scenografico, che che l'intrattenimento di alto livello non deve necessariamente avere alti impatti ambientali.

La straordinaria esperienza sensoriale e interattiva che ha portato Napoli al centro del mondo “Mission Impossible” è stata realizzata grazie al supporto del Comune di Napoli e alla fattiva collaborazione del suo Ufficio Cinema e degli altri Servizi comunali coinvolti. Una “Impossible Mission Force” che ha raccolto la sfida rappresentata dal progetto di esplosione simulata e non ha esitato ad accendere la miccia. Un esperimento ben riuscito anche grazie alla supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, del sindaco Gaetano Manfredi, del Delegato per l’industria musicale e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi Servizio Cultura e dell’Assessore all’Urbanistica Laura Lieto.

Per Sergio Locoratolo, Coordinatore per le politiche culturali,