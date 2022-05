“Mio nipote vuole fare il pizzaiolo, l’ho portato a vedere Napoli. E ci hanno scippato”: la lettera di una turista Esperienza rovinata per una donna ligure, arrivata a Napoli col nipote per una pizza nel centro storico: il ragazzo è stato scippato del cellulare. Il racconto a Fanpage.it.

A cura di Nico Falco

Un ritorno dove tutto era cominciato, per riscoprire quei sapori "assaggiati" prima di nascere e che forse sono alla base della sua passione, della sua scelta di diventare pizzaiolo. Si potrebbe definire così il viaggio di una nonna e di un nipote che, partiti dalla Liguria, sono arrivati ieri a Napoli con l'obiettivo di una sosta nella pizzeria da Michele, la stessa in cui la donna era stata con la figlia incinta venti anni fa. Ma a rovinare l'esperienza ci ha pensato il criminale di turno, e nel più classico dei modi: ha adocchiato nonna e nipote in piazza Nicola Amore e con una mossa fulminea ha strappato il cellulare dalle mani del ragazzo.

La vicenda ricorda quella emersa ieri e risalente al 6 maggio e che vede protagonista un'altra turista, scippata del cellulare mentre stava trasmettendo un video in diretta su Twitch; le immagini, registrate sulla piattaforma, sono diventate virali: si vede la ragazza che inquadra un vicolo napoletano e un attimo dopo, con un movimento confuso, il cellulare riprende la parte anteriore dello scooter dello scippatore che glielo ha appena strappato.

Nonna e nipote protagonisti dell'episodio di piazza Nicola Amore si sono rivolti a una pattuglia della Polizia di Stato, le indagini sono affidate all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. La donna ha voluto raccontare la sua esperienza con una lettera inviata a Fanpage.it, pubblicata di seguito: