in foto: Immagine di repertorio

Momenti di tensione, nella serata di ieri, martedì 1° giugno, all'ospedale del Mare, nosocomio di Ponticelli, periferia orientale di Napoli: un uomo di 66 anni, che pretendeva che il nipote venisse visitato immediatamente, ha picchiato tre guardie giurate in servizio nell'ospedale. Intorno alle 22.30 di ieri, al nosocomio di Napoli Est è arrivato un giovane di 22 anni, accompagnato dallo zio, che lamentava dolori in più parti del corpo: i sanitari del Pronto Soccorso, al Triage, gli hanno assegnato un codice verde. Durante l'attesa, però, lo zio che accompagnava il giovane, ha cominciato a pretendere che il ragazzo venisse visitato immediatamente, dal momento che secondo lui le condizioni del nipote erano più gravi di quanto diagnosticato: il 66enne ha cominciato così ad alzare la voce, minacciando i presenti.

Per calmare l'uomo, sono intervenuti tre guardie giurate, in servizio nel presidio ospedaliero: il 66enne ha così afferrato una stampella e ha colpito i tre vigilantes. A quel punto, in ospedale sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno denunciato l'uomo – incensurato – per lesioni personali, minacce e interruzione di pubblico servizio. I vigilantes sono stati invece visitati e medicati in ospedale: per due di loro la prognosi è di 15 giorni, mentre la terza guardia giurata ha riportato "trauma cranico facciale con ematomi multipli al volto ed escoriazioni al setto nasale e contusione al polso destro" con 20 giorni di prognosi.