"Mio figlio di 14 anni picchiato in centro ad Aversa": il racconto di una madre La donna si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli per denunciare l'aggressione subita dal figlio in centro ad Aversa.

A cura di Valerio Papadia

Un ragazzo di 14 anni aggredito in centro ad Aversa, nella provincia di Caserta, durante il fine settimana. A raccontare l'aggressione subita dal ragazzino è sua madre, che si è rivolta al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli per dare risonanza alla vicenda. Stando a quanto racconta la donna, il 14enne è stato improvvisamente aggredito da due ragazzi di circa 20 anni, che lo hanno sbattuto contro un muro e lo hanno preso a pugni, dandogli perfino un morso. Quando il ragazzino è tornato a casa, la madre lo ha portato dapprima in ospedale per le cure del caso, poi lo ha accompagnato dalle forze dell'ordine, per sporgere denuncia.

"Aversa, in particolare via Seggio, è un posto pericoloso, noi madri abbiamo paura, ma non possiamo far vivere i nostri figli chiusi in casa. C’è bisogno di più sicurezza, soprattutto durante la movida. Così non si può andare avanti" ha detto la donna al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

Borrelli, che sui social ha raccolto lo sfogo della donna e ha pubblicato anche le foto in cui si vedono le ferite patite dal 14enne, dal canto suo ha commentato: "Contro i violenti nessuno sconto. Quello che è accaduto è inammissibile. La mia piena vicinanza al ragazzo e alla famiglia per questa vile aggressione. Troppi episodi simili sono già sfociati in tragedia. Quante morti dobbiamo ancora piangere prima che si intervenga con piena fermezza contro questa gentaglia? Chi pesta qualcuno senza ragione va punito duramente, è un pericolo pubblico e non può vivere liberamente in una società civile. Servono provvedimenti immediati e pene severe per chi si rende protagonista di queste aggressioni vigliacche".