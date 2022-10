“Mio figlio deve uscire prima”: il padre lo porta via, la nonna picchia l’insegnante In una scuola di Scampia, il padre vuole portare via il figlio senza firmare il modulo: la nonna insulta il dirigente scolastico e aggredisce una docente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una donna ha aggredito un'insegnante nella scuola frequentata dal nipote, dopo che il figlio era andato a prendere il nipote rifiutandosi di firmare il modulo scolastico previsto quando un minore lascia anticipatamente un istituto scolastico. La vicenda è accaduta a Scampia, nell'area nord di Napoli: sul posto è dovuta intervenire una pattuglia di polizia per riportare la calma e denunciare la donna, che dovrà rispondere di minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

L'arrivo del padre e poi della nonna

Tutto è accaduto in tarda mattinata all'interno di un'istituto scolastico di via Fratelli Cervi, nel quartiere di Scampia. Un uomo si è presentato a scuola dicendo di dover prendere il proprio figlio prima dell'orario previsto: il dirigente scolastico ha quindi spiegato che, per farlo, era necessario firmare un apposito modulo. Ma l'uomo aveva fatto capire a chiare lettere che non era intenzionato a farlo, andandosene dall'istituto scolastico senza firmare nulla.

L'arrivo della polizia

Poco dopo si è presentata sul posto anche la nonna del bambino, una 55enne napoletana: la donna ha prima iniziato a minacciare e aggredire verbalmente la dirigente scolastica, poi ha iniziato a prendersela con una docente, spintonandola e facendola cadere per terra. Alla fine sul posto sono arrivati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, dopo la segnalazione in centrale di una lite in corso. Qui gli agenti, ricostruita la vicenda, hanno denunciato la donna per minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Per la docente ferita, tanta paura ma nessuna ferita particolarmente grave.