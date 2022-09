Minorenni bloccati mentre seguono una donna in scooter a Napoli: avevano dei coltelli Due 17enni sono stati denunciati nel centro storico di Napoli: i carabinieri li hanno notati mentre seguivano una donna, erano entrambi armati di coltello.

Stavano seguendo una ragazza in scooter quando si sono trovati addosso le forze dell'ordine; bloccati dai carabinieri, sono stati perquisiti: erano armati di coltello. Protagonisti due giovanissimi, entrambi minorenni, che sono stati intercettati dai militari della Compagnia Napoli Centro durante i servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale e sono stati denunciati.

I due, 17enni, sono stati notati da una pattuglia tra le strade del centro storico napoletano; i militari hanno osservato i loro spostamenti e si sono resi conto che stavano seguendo una donna che si trovava poco distante. Situazione che non faceva presagire nulla di buono e che ha di conseguenza portato all'intervento immediato. I ragazzi sono stati bloccati lungo via dei Tribunali e sono stati sottoposti alla perquisizione personale; entrambi avevano un coltello a serramanico, uno di 12 centimetri e l'altro di 22 centimetri, finiti entrambi sotto sequestro. Le lame sono state sequestrate, per i due è scattata la denuncia.

Durante lo stesso piano di controlli è stato denunciato un 27enne di Ischia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il ragazzo è stato perquisito nei pressi del molo Beverello e trovato in possesso di 7 dosi di hashish e marijuana. Nel corso dei controlli sulla viabilità un 20enne è stato denunciato per guida senza patente, mai conseguita, e sono state elevate 11 contravvenzioni al codice della strada ad altrettanti automobilisti e motociclisti; quattro scooter sono stati sequestrati. Infine sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori un 17enne e una 15enne, che sono stati trovati con una stecchetta di hashish ciascuno.