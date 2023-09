Minorenne tenta di rapinare i passanti con una pistola: denunciato dai vigili urbani È accaduto ieri sera a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli; il complice, invece, è riuscito a fuggire. A rendere nota la vicenda è stato il sindaco Giorgio Zinno.

A cura di Valerio Papadia

Un minorenne, armato di pistola, ha provato a rapinare i passanti insieme a un complice: l'episodio si è verificato nella serata di ieri, sabato 2 settembre, a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, dove gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a fermare il minore, mentre il complice è riuscito a darsi alla fuga. È stato il sindaco Giorgio Zinno a raccontare, su Facebook, quanto accaduto ieri sera in via San Giorgio Vecchio, all'incrocio con via Gianturco.

"Cari concittadini, nell'ambito dell'intensificazione delle attività di controllo del territorio, gli agenti di Polizia Municipale, diretti dal colonnello Gabriele Ruppi, durante il terzo turno serale hanno fermato e denunciato un minore, residente a Ponticelli che aveva tentato una rapina a mano armata, con una pistola, ai danni di alcuni passanti. L'episodio è avvenuto in via San Giorgio Vecchio all'altezza dell' incrocio con via Gianturco" ha scritto il primo cittadino di San Giorgio a Cremano sui social network.

"Dalla ricostruzione – scrive ancora Zinno – il minore era insieme ad un complice che è riuscito a fuggire, presumibilmente con addosso l'arma usata per il reato. Inoltre il veicolo su cui circolavano i due é risultato oggetto di un'altra rapina consumata a Castellammare di Stabia la scorsa settimana. I nostri agenti ora sono sulle tracce del complice per assicurarlo alla giustizia".