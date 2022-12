Minorenne fermato con una pistola: “L’ho comprata per festeggiare Capodanno” Si tratta di una pistola a salve, che i carabinieri hanno ritrovato nel vano sotto la sella dello scooter guidato dal 17enne.

A cura di Valerio Papadia

Ha comprato una pistola – per fortuna una riproduzione, con proiettili a salve – per festeggiare Capodanno: per questo, un minorenne, un ragazzino di 17 anni, è stato denunciato dai carabinieri a Sant'Agnello, in Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli. Intorno alle ore 20 di ieri, i militari dell'Arma stavano percorrendo viale dei Pini quando si sono imbattuti nel 17enne, che stava percorrendo la stessa strada a bordo del suo scooter: il minore indossa il casco, non ha precedenti, ma i carabinieri si accorgono che è troppo agitato e decidono di approfondire il controllo.

La pistola a salve non aveva il tappo rosso

Perquisendo il vano sotto la sella dello scooter, i militari dell'Arma hanno così rinvenuto la pistola – come detto a salve – modello Glock, sprovvista del tappo rosso: l'arma è stata sequestrata e il 17enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Dai successivi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che il giovane aveva comprato la pistola per festeggiare il Capodanno esplodendo qualche colpo in aria, in compagnia di amici e parenti.