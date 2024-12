Minorenne accoltellato al cuore a Castel Volturno, fermati quattro coetanei

video suggerito

Avrebbero aggredito un gruppo di coetanei stranieri e ne avrebbero accoltellato uno, riducendolo in fin di vita. Con questa accusa sono stati sottoposti a fermo quattro minorenni di Castel Volturno, in provincia di Caserta; tre di loro sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato qualche giorno fa, il quarto nelle scorse ore. Il reato ipotizzato è di tentato omicidio, il movente non è stato individuato.

I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando un minorenne di origine egiziana era finito in gravissime condizioni in ospedale ed era stato operato d'urgenza: era stato ferito con 12 coltellate in località Villaggio Coppola, a Castel Volturno, i fendenti avevano raggiunto anche un polmone e il cuore. Le indagini sono state svolte dai poliziotti del commissariato di Castel Volturno che, grazie all'analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, alle testimonianze raccolte e a riconoscimenti fotografici, hanno concentrato i sospetti su un gruppo di minorenni, tutti italiani.

L'aggressione sarebbe partita senza motivo: i quattro indagati si sarebbero scagliati sui coetanei extracomunitari e li avrebbero picchiati, accoltellando uno di loro. I primi tre giovanissimi sono stati bloccati dai poliziotti nelle scorse settimane, in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della relativa Procura; il quarto è stato fermato nelle scorse ore, destinatario di una ulteriore misura emessa dalla Procura a seguito delle indagini del commissariato locale; dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, in attesa della convalida del provvedimento. Ulteriori accertamenti sono in corso per identificare gli altri componenti del gruppo coinvolti nell'aggressione.