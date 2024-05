Minorenne accoltella il padre durante lite tra i genitori: “Non ce la facevo più”

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 17enne è stato arrestato dalla Polizia a Caserta per tentato omicidio: è accusato di avere accoltellato il padre al petto nella loro abitazione. Il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite tra i genitori del ragazzo, probabilmente il ragazzo ha sferrato i fendenti, quattro o cinque nella parte alta del torace, per difendere la madre. L'uomo, trasportato in ospedale, è stato operato d'urgenza e dichiarato fuori pericolo di vita.

È accaduto nella mattinata di oggi, 20 maggio, in un appartamento delle palazzine popolari di via Falcone. Il giovane arrestato, uno studente che ha da poco compiuto 17 anni, è stato condotto in Questura, dove è arrivato visibilmente scosso e a testa bassa. "Non ce la facevo più", ha detto ai poliziotti. Arrestato, è stato condotto nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.

Secondo le prime ricostruzioni, che restano per il momento al vaglio degli investigatori, il ragazzo sarebbe intervenuto per difendere la madre; avrebbe cercato di fermare il padre ma, non riuscendoci, avrebbe afferrato un coltello della cucina e lo avrebbe colpito. Poco dopo sono arrivati i poliziotti della Squadra Volante, in seguito ad una chiamata arrivata ai centralini del 113, e i sanitari del 118. L'arma è stata rinvenuta e sequestrata. Il ferito, 48 anni, è stato portato nell'ospedale di Caserta, dove è stato operato d'urgenza; uno dei fendenti aveva sfiorato la carotide, è in condizioni gravi ma i medici avrebbero escluso il pericolo di vita.