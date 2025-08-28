Minaccia la ex di morte e la segue anche dai carabinieri. Lei gira un video e lo fa arrestare

Dal luglio scorso, quando lei aveva deciso di interrompere la loro relazione, lui non aveva mai smesso di tormentarla: insulti per strada, minacce di morte, valanghe di messaggi sul cellulare. E poi la seguiva, ovunque. Anche fino alla caserma dei carabinieri, dove la donna era andata per denunciarlo. A finire in manette, un 47enne del Casertano, bloccato in flagranza differita dai carabinieri della stazione di Calvi Risorta, ai quali la donna ha consegnato anche il video dell'ultima minaccia, risalente alla notte precedente.

L'uomo è stato arrestato ieri mattina, 27 agosto. Ai militari dell'Arma la donna ha raccontato che i maltrattamenti e gli atti persecutori erano cominciati il 14 luglio scorso, dopo che lei aveva deciso di troncare la loro relazione. Da quella data, e in più occasioni, l'uomo l'avrebbe offesa con epiteti sessisti e volgari in strada e l'avrebbe minacciata di morte, non accettando la fine della loro storia e, soprattutto, il fatto che lei avesse un nuovo compagno. L'avrebbe inoltre pedinata ovunque, inviandole numerosi messaggi vocali su whatsapp nei quali ha minacciato seriamente di ucciderla.

L'ultimo episodio, quello che ha direttamente portato all'arresto, nella notte tra martedì e mercoledì, quando l'uomo si è presentato sotto casa della ex e l'ha nuovamente minacciata di ucciderla. E i carabinieri hanno potuto assistere a quello che era accaduto: in quei momenti la donna ha girato un video col cellulare, e l'ha successivamente consegnato ai militari insieme a tutti gli altri file che aveva conservato. E anche quando è andata in stazione l'uomo, che evidentemente era rimasto nei paraggi, l'ha seguita. Dopo le formalità di rito il 47enne è stato condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.