Minaccia la cugina con un’ascia per avere i soldi: aggressione nel Napoletano Entra nel negozio della cugina di 30 anni e la minaccia con un’ascia per avere in cambio dei soldi. È accaduto ieri a Terzigno, in provincia di Napoli. L’aggressore, un uomo di 38 anni che abita nella stessa casa della cugina, è stato poi arrestato dai Carabinieri dopo essersi dato alla fuga ed essersi nascosto in una fabbrica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Entra nel negozio della cugina di 30 anni e la minaccia con un'ascia per avere in cambio dei soldi. È accaduto ieri a Terzigno, in provincia di Napoli. L'aggressore è un uomo di 38 anni che abita nella stessa casa della cugina, entrambi sono originari del Bangladesh. Una famiglia apparentemente normale ma che evidentemente nascondeva diversi disagi familiari. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva rapinato la cugina già domenica scorsa. Ma, a distanza quasi di una settimana, è tornato alla carica chiedendo altro denaro. La donna è riuscita a fuggire e, alla fine, il 38 enne è stato arrestato dai carabinieri, che l'hanno trovato nascosto in una stanza della fabbrica dove lavora. Trovata anche l'ascia che è stata sequestrata. Una storia da incubo, insomma, che ha scatenato il panico nel Comune del Vesuviano.

Il 38enne è entrato nel negozio con un'ascia

Ieri, sabato 30 ottobre, il 38enne è entrato nel negozio della vittima. Voleva altri soldi, ma a differenza del passato, questa volta, oltre alle minacce, il 38enne si è presentato con in pugno un'ascia a due mani. Quando l'ha visto armato la 30enne, presa dal panico, è fuggita dal negozio ed è riuscita a chiedere aiuto al numero 112. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che si sono messi immediatamente alla ricerca dell'uomo. Dopo accurate indagini, alla fine, il 38enne è stato poi ritrovato in tarda serata. Si era nascosto in una stanza di un opificio, dove lavorava come operaio. È stata trovata e sequestrata anche l'ascia utilizzata poche ore prima per minacciare la donna. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e condotto in carcere in attesa di giudizio.