Minaccia i familiari con un coltello, sfascia i mobili e tenta di investire i carabinieri: 37enne arrestato

Un uomo di 37 anni, durante la scorsa notte, è stato arrestato dai carabinieri a Nusco, nella provincia di Avellino. Un carabiniere, nelle operazioni, è rimasto ferito.
A cura di Valerio Papadia
Una notte movimentata, quella appena trascorsa, a Nusco, cittadina nella provincia di Avellino. I carabinieri delle stazioni di Calabritto, Paternopoli e Nusco, con il supporto di un equipaggio del commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi della Polizia di Stato, sono intervenuti in un'abitazione, dove era stata segnalata una lite familiare. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato un uomo di 37 anni che, in evidente stato di alterazione, dovuto probabilmente all'assunzione di alcolici, stava minacciando i familiari con un coltello da cucina e aveva precedentemente danneggiato alcuni mobili della casa; alla vista dei carabinieri, poi, il 37enne ha brandito un matterello, intimando agli operatori di non avvicinarsi.

L'uomo, poi, è salito in sella a uno scooter e, nel tentativo di guadagnare la fuga, ha tentato di investire i carabinieri; il 37enne, però, è caduto dal mezzo a due ruote ed è stato bloccato dai militari dell'Arma. Durante le operazioni, uno dei carabinieri è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, dove gli sono state diagnostica ferite giudicate guaribili in 3 giorni. Il mattarello utilizzato per minacciare i carabinieri è stato sequestrato, mentre non è stato rinvenuto il coltello da cucina utilizzato per minacciare i familiari; il 37enne, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce.

