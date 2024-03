Minaccia di morte la compagna, poi distrugge la sua auto a pugni nel giorno della Festa delle Donne A Casoria, nella provincia di Napoli, un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ennesimo caso di violenza di genere, per giunta nel giorno in cui si celebra la Festa delle Donne: a Casoria, nella provincia di Napoli, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver minacciato di morte la compagna e averle distrutto l'auto. Tutto inizia intorno alle 23 di ieri, venerdì 8 marzo, quando l'uomo, palesemente ubriaco, comincia a litigare per l'ennesima volta con la compagna, anche lei 38enne. La donna tenta di reagire e questo innesca ancora di più la furia dell'uomo, che devasta l'appartamento e minaccia di morte la compagna, tutto sotto gli occhi del loro figlio, un bambino di 6 anni.

La donna, a quel punto, prende il piccolo, si mette in auto e raggiunge la casa paterna. La furia del 38enne, però, non si placa: raggiunge la compagna a casa del padre, pretende che lei scenda, continua a minacciarla. La 38enne, per fortuna, non cede e allora l'uomo distrugge la sua automobile a suon di pugni.

Ci sono voluti 8 carabinieri per bloccare il 38enne

Nel frattempo, sul posto intervengono i carabinieri della compagnia di Casoria: nonostante la presenza dei militari dell'Arma, l'uomo continua a minacciare di morte la compagna. Sono ben otto i carabinieri impiegati per fermare l'uomo, che alla fine viene arrestato e portato in carcere: è accusato di maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Come ricostruito dai militari, purtroppo, non si è trattato di un caso isolato: dall'agosto del 2023 il 38enne maltrattava la compagna.