Mimì alla Ferrovia compie 80 anni: lo storico locale di Napoli premiato anche dal Comune Compie 80 anni lo storico locale di Mimì alla Ferrovia: il sindaco consegna la Medaglia della Città di Napoli “in segno di profonda gratitudine ed ammirazione”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo staff di Mimì alla Ferrovia

Compie 80 anni lo storico locale di Mimì alla Ferrovia, nel cuore di Napoli: inaugurato nel 1943, in pieno conflitto mondiale, oggi resiste ancora nella sua storica sede, diventando anche la prima e unica attività nel settore della ristorazione ad essere iscritta nel registro speciale dei marchi storici d'interesse nazionale. Per l'occasione, allestita anche una mostra fotografica con tutti gli ospiti che in questi ottanta anni hanno popolato il ristorante: da attori italiani del calibro di Totò, Eduardo e Peppino De Filippo, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman ed internazionali come Robert De Niro, passando per grandi cantanti come Lucio Dalla, Bono Vox, Sting, Bon Jovi, ma anche Diego Armando Maradona, gli ex presidenti Enrico De Nicola e Carlo Azeglio Ciampi, senza dimenticare Federico Fellini, Gianni Agnelli e tanti altri ancora.

Per l'occasione, il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato alla famiglia Giugliano la Medaglia della Città di Napoli "in segno di profonda gratitudine ed ammirazione per l'altissima professionalità, l'indiscussa qualità, l'accoglienza e l'ospitalità che quotidianamente profonde nel rispetto, nella difesa e nella valorizzazione dell'immenso patrimonio enogastronomico del nostro territorio tenendo alto il nome della città nel mondo intero", si legge in una nota del comune. Presenti, oltre al sindaco Manfredi, anche l'Assessore alle Attività Produttive, Teresa Armato, e la Presidente della Municipalità 4, Maria Caniglia, oltre al sindaco di Benevento, Clemente Mastella.