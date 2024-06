video suggerito

Migranti, De Luca replica alla Meloni: “I flussi sono competenza del Governo, non nostra” Da Caivano, Vincenzo De Luca replica alla premier Giorgia Meloni: “Sul flusso migranti decide il Governo: a noi tocca la solidarietà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Botta e risposta nel giro di poche ore tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca (Partito Democratico) e la premier Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), dopo il video che la presidente del consiglio aveva diffuso nelle scorse ore per parlare dei flussi di migranti dietro i quali ci sarebbe "il concreto rischio di infiltrazioni criminali", al punto da presentare un esposto alla Procura Antimafia.

Tesi che a suo avviso sarebbe avvalorata dal fatto che "la stragrande maggioranza degli stranieri entrati in Italia negli ultimi anni avvalendosi del Decreto Flussi proviene da un unico Stato, il Bangladesh, dove le autorità diplomatiche parlano di fenomeni di compravendita dei visti per motivi di lavoro". Ma a far storcere il naso a Palazzo Santa Lucia era stato il riferimento esplicito alla Campania, nella quale ha aggiunto ancora la premier "abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari, durante il click day, totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro, siano essi singoli o imprese".

Nel pomeriggio di oggi, da Caivano dove si trovava per una conferenza stampa su un ciclo di iniziative culturali, De Luca ha quindi replicato spiegando che come Regione "il nostro compito è la solidarietà, il controllo sanitario e l'accoglienza", e che "la competenza "è totalmente del Governo e del Ministero dell'Interno". De Luca ha anche aggiunto: "Avrebbe potuto fare un viaggio più breve: anziché andare dal procuratore Melillo, poteva andare dal prefetto che oggi é ministro dell'Interno, che è il responsabile della cura dei flussi migratori insieme con le prefetture e le questure".