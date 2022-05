Miglio Azzurro nello Stadio Maradona, arrivano 1,5 milioni di euro dalla Regione Campania La Regione Campania stanzia 1,5 milioni di euro per il Miglio Azzurro, all’interno dello Stadio Maradona: i lavori nelle prossime settimane.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un milione e mezzo di euro per il "Miglio Azzurro" all'interno dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La cifra è stata stanziata dalla Regione Campania, e prevede il miglioramento impiantistico e la ridefinizione della sala stampa dell'impianto, nonché la riqualificazione della zona che va dalla rampa di accesso degli autobus fino ad arrivare agli spogliatoi. Lo ha comunicato lo stesso Palazzo Santa Lucia nella giornata di oggi: i fondi provengono dalle economie delle Universiadi, spiega ancora la Regione, aggiungendo che "i lavori saranno seguiti dall’ARUS, l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport". Il "Miglio Azzurro" sarà insomma un lungo tunnel che sarà attraversato dagli addetti ai lavori in occasione delle gare casalinghe del Calcio Napoli.

"Ancora un importante finanziamento regionale dopo i circa 25 milioni spesi per lo stadio San Paolo/Maradona per il grande evento internazionale che si è svolto a Napoli nel 2019", ha commentato Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania. Già lo scorso febbraio, l'assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante aveva anticipato a Fanpage.it l'imminente via dei lavori, spiegando che in quei giorni era stata approvata la delibera comunale per i lavori al Miglio Azzurro, ovvero "per rifare la discesa che porta i pullman delle squadre agli spogliatoi e la sala stampa". La Ferrante ha anche spiegato che si tratta di "un rifacimento necessario, perché le condizioni strutturali della discesa non erano delle migliori". I lavori si svolgeranno nelle prossime settimane, in concomitanza con la fine della stagione sportiva del Calcio Napoli, la cui ripresa è fissata indicativamente per metà agosto.