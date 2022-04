Migliaia di turisti scelgono Napoli per Pasquetta: lungomare affollato, traffico in tilt Boom di turisti a Napoli per Pasquetta: in migliaia hanno invaso il lungomare e il centro, file ai musei e agli imbarchi. Ingressi record anche per la Reggia di Caserta.

A cura di Redazione Napoli

Sono migliaia i turisti che quest'anno hanno scelto Napoli per le vacanze di Pasqua e che, per la giornata di Pasquetta, hanno invaso le strade cittadine insieme ai napoletani, complice anche il bel tempo. Il lungomare è affollato da questa mattina, mentre nel centro il traffico è praticamente bloccato, così come lungo la Riviera di Chiaia e via Marina. Nei giorni scorsi gli operatori turistici avevano annunciato che in città ci sarebbe stato il pienone, ma probabilmente l'affluenza che si sta registrando in queste ore è anche superiore alle aspettative e riporta alla mente gli affollamenti pre-pandemia, quelli del 2019, quando a Napoli ci fu il boom di presenze.

File si segnalano in tutta la città: non solo sul lungomare e tra le strade del centro, dove ristoranti e pizzerie sono praticamente tutti pieni, ma anche davanti ai musei: presenze elevate, in particolare, al Mann, il Museo Archeologico Nazionale, dove in questi giorni sono ospitate anche foto di scena dal film "È stata la mano di Dio" di Sorrentino, e al Pan, dove c'è la mostra su Andy Wharol. Immancabile la fila per accedere alla cappella Sansevero, dove è custodito il Cristo Velato. Lunghe code ci sono anche agli imbarchi per le isole del golfo di Napoli, dove in molti sono in attesa per partire per Ischia e Capri ma anche per Procida, meta ancora più gettonata grazie alla vetrina di Capitale della Cultura.

Il weekend di Pasqua è stato molto intenso anche per la Reggia di Caserta, dove sono stati registrati 14mila visitatori. Anche nella giornata di Pasquetta sono stati tantissimi quelli che hanno scelto di visitare il complesso che fu dei Borbone, nonostante gli ingressi siano contingentati per fasce orarie, tra la residenza e i giardini del Parco Reale.