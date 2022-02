Migliaia di scarpe false Roccobarocco sequestrate nel porto di Napoli, sarebbero finite nei negozi L’Ufficio Dogane ha sequestrato nel porto di Napoli un carico da 14mila scarpe Roccobarocco false; vendute nei negozi, avrebbero fruttato 600mila euro.

A cura di Nico Falco

I funzionari dell'Ufficio Dogane hanno sequestrato, nel porto di Napoli, 14mila paia di scarpe da uomo "Roccobarocco" false, provenienti via mare dalla Cina; immesse sul mercato legale e vendute nei negozi, avrebbero fruttato circa 600mila euro. I prodotti, che recavano impresso il noto marchio di abbigliamento anche sul packaging, erano stati stipati in due container, spedizione divisa per tentare di eludere i controlli doganali.

Il carico clandestino è stato rinvenuto durante gli accertamenti di routine dell'Ufficio delle Dogane sulle merci in transito nel porto di Napoli. Per verificare la contraffazione sono stati interpellati i periti della società titolare del popolare marchio di abbigliamento, che dopo l'esame delle scarpe hanno confermato: si trattava di copie, realizzate senza autorizzazione e naturalmente utilizzando materiali diversi e non seguendo gli standard delle originali. Il rappresentante legale della società che aveva importato la merce, identificato dai funzionari, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di contraffazione.

Il carico sequestrato, secondo le stime, una volta venduto al dettaglio avrebbe fruttato profitti illeciti per circa 600mila euro. Probabile che quelle scarpe sarebbero finite sulle bancarelle ma per gli investigatori la contraffazione delle confezioni rende altamente verosimile che l'intenzione di chi le ha comprate all'ingrosso fosse un'altra: immetterle nel circuito illegale per venderle nei negozi. In questo modo il prezzo di ogni paia sarebbe arrivato fino a circa 40 euro, massimizzando i guadagni.