"Mia moglie salvata da un'ischemia grazie al 118": la lettera del marito all'Asl di Avellino La moglie ha un'ischemia cerebrale: salvata dal tempestivo intervento del 118. E il marito scrive una lettera all'Asl: "Grazie per averle salvata la vita".

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ringraziamento all'equipaggio del 118 di Cervinara per aver salvato la vita della moglie, colpita da un'ischemia cerebrale: un uomo residente nella cittadina irpina, marito della paziente, ha quindi voluto ringraziare tutti, e lo ha fatto con una lettera indirizzata sia alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal direttore Mario Nicola Vittorio Ferrante, ed alla Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania.

La donna, colpita da ischemia cerebrale, è stata soccorsa dal personale della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) 118 di Cervinara, e il loro rapido intervento ha permesso che la donna fosse curata il prima possibile, con i medici che sono riusciti così a salvarle la vita. Il marito ha così voluto scrivere una lettera nella quale ha ringraziato l'equipaggio del 118, arrivato rapidamente e assicurando così le più veloci cure alla donna, come ha spiegato lui stesso:

Lode all’equipaggio del 118, un servizio importante ed essenziale per le nostre zone. Il loro intervento tempestivo ha fatto sì di salvare la vita di mia moglie, affetta da ischemia cerebrale. Ringrazio ancora l’Equipaggio 118, con la sicura presenza del medico a bordo, un presidio di sicurezza preventiva per la salute.

Una lettera che sicuramente avrà fatto piacere al personale del 118, soprattutto in questi giorni in cui si moltiplicano invece gli episodi di violenza a danni del personale medico e sanitario nei pronto soccorso e nelle ambulanze, spesso vittima dei familiari dei pazienti come nell'ultimo caso, quello di Castellammare di Stabia, che ha visto il ferimento di un'infermiera.