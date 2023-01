“Mi hanno sparato senza motivo”: 19enne ferito 2 volte in un anno e mezzo a Napoli Un 19enne napoletano è stato ferito con un colpo di pistola; era già accaduto un anno e mezzo fa. Le indagini sui contrasti tra clan nei Quartieri Spagnoli.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Uno sconosciuto vestito di nero gli si è avvicinato e, senza dire nulla, gli ha puntato una pistola contro e gli ha sparato. Nessuna informazione sul movente né sull'identità: il responsabile avrebbe agito a volto coperto e non avrebbe detto nulla prima di premere il grilletto. Questa è la versione che ha raccontato, ai sanitari prima e poi ai poliziotti, il 19enne Carmine Grammatica, finito al Pronto Soccorso del Pellegrini con una ferita da proiettile ad una gamba. Ma sulle sue parole ci sono diversi dubbi: gli agenti non hanno trovato riscontri.

Il giovane è stato medicato intorno alle 20 di ieri, 23 gennaio. Ha riferito di essere stato colpito mentre era a piedi in vico Lungo San Matteo, nei Quartieri Spagnoli. Le sue condizioni non destano preoccupazione, per lui prognosi di 20 giorni. I poliziotti, intervenuti in ospedale a seguito della segnalazione dei sanitari, hanno avviato gli accertamenti e hanno perlustrato la zona dove sarebbe avvenuto il ferimento; non sono state trovate tracce di sangue né bossoli, il che rende plausibile che in realtà il giovane sia stato colpito altrove.

A 19 anni vittima del terzo agguato in due anni

Il giovane era stato già ferito a colpi di pistola nel settembre 2021, quando aveva appena 18 anni. Un proiettile gli aveva frantumato la caviglia, prognosi di 30 giorni. E, anche in quel caso, aveva riferito che a sparargli erano state due persone con il volto scoperto, senza un apparente motivo. Pochi mesi fa, il secondo episodio finito all'attenzione delle forze dell'ordine: nel giugno 2022 sette colpi di pistola furono esplosi contro l'edificio in cui abita Grammatica, ai Quartieri Spagnoli. Per gli inquirenti è possibile che le vicende siano collegate agli scontri in atto tra gruppi del quartiere del centro storico di Napoli.