“Mi aiuti a prendere l’acqua?”, attira una ragazza al distributore e cerca di violentarla Un 35enne ha cercato di abusare di una giovane a Santa Maria Capua Vetere (Caserta); è stato bloccato dai carabinieri e denunciato a piede libero.

A cura di Nico Falco

L'ha attirata nel locale per distributori automatici con una scusa, ha chiesto aiuto per prendere una bottiglietta d'acqua. E, quando la donna era dentro, ha bloccato l'uscita, si è spogliato e ha cercato di abusare di lei. Vittima una giovane di Santa Maria Capua Vetere, che però è riuscita a scappare dal negozio e ha chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri; l'aggressore, un 35enne del posto, è stato rintracciato poco dopo e denunciato a piede libero.

É successo nella tarda mattinata di oggi, 5 settembre, lungo il corso Aldo Moro, nel centro della cittadina della provincia di Caserta. La donna stava passeggiando in strada quando il 35enne l'ha fermata, fingendo di avere bisogno di aiuto coi distributori automatici di snack e bevande. Doveva prendere una bottiglia d'acqua, le ha spiegato, ma non era pratico e non sapeva quindi come fare. La giovane ha acconsentito e, mentre stava prelevando il prodotto dal distributore, l'uomo si è parato tra lei e l'ingresso, bloccandole ogni via di uscita, si è abbassato i pantaloni, si è spogliato e ha cercato di abusare di lei.

La donna lo ha spintonato ed è riuscita a guadagnare la strada, ha urlato per attirare l'attenzione dei passanti e ha fermato una pattuglia dei carabinieri che in quel momento era in transito nel corso dei pattugliamenti sulla zona. Il 35enne in un primo momento è riuscito a fuggire ma i militari si sono messi sulle sue tracce e lo hanno rintracciato e bloccato poco dopo, in via Capitelli, nel vicino centro di San Prisco. L'uomo è stato accompagnato in caserma ed è stato denunciato in stato di libertà per tentata violenza sessuale.