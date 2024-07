Mette droga nel cocktail di una turista: era la Blue Punisher, la droga dello strupro

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha messo droga di nascosto all'interno del cocktail di una turista ad Amalfi, e non solo: a casa sua sono state trovate altre dosi di droga di vario tipo, come marijuana, hashish e pasticche di ecstasy del tipo "Blue Punisher", un tipo di droga dello stupro, dello stesso tipo di quella messa di nascosto nel cocktail della turista, ignara di tutto. L'uomo è stato quindi arrestato dai carabinieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutta la droga trovata nel proprio appartamento è stata sequestrata.

Che cos'è la Blue Punisher

La Blue Punisher è considerata una delle droghe sintetiche più potenti al mondo. Le sue prime apparizioni risalgono alla fine del 2021, a Manchester nel Regno Unito: il primo sequestro avvenne in una discoteca della cittadina del North West, mentre in Italia i primi avvistamenti e sequestri avvennero sei mesi dopo, nell'estate 2022, a Roma. Furono proprio gli inglesi ad analizzare questa nuova droga per primi, scoprendo che la pastiglia conterrebbe almeno 477 milligrammi di principio attivo dell'ectasy, contro i 125 milligrammi presenti all'interno della MDMA. In pratica, quasi quattro volte il principio dell'ectasy, con effetti devastanti che comprendono anche la morte: se da una parte provoca forti scariche di serotonina, la sua alta concentrazione di ectasy provoca anche gravi danni agli organi ma, a causa del basso costo sul mercato, attrae sempre più persone, che ne diventano anche "tester". A caratterizzarla, oltre al colore blu, anche il simbolo di un teschio che riprende quello dell'anti-eroe della Marvel "The Punisher", da cui prende il nome assieme al colore.