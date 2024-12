video suggerito

Metro Linea 6, niente prolungamenti delle corse il pomeriggio: salta l'accordo Anm-sindacati Un'altra fumata nera all'incontro tra Anm e sindacati per le corse fino alle 20 della metro Linea 6. Sospese le relazioni industriali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Niente prolungamenti pomeridiani delle corse della metropolitana Linea 6 di Napoli: salta l'accordo tra l'Anm, la società dei trasporti che gestisce la metro, e i sindacati. Presenti al tavolo FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGLFNA, FAISA CISAL. Un'altra fumata nera nell'incontro che si è tenuto ieri mattina, mercoledì 18 dicembre 2024. Le posizioni delle parti sono rimaste immutate rispetto alla riunione precedente, in particolare le organizzazioni sindacali hanno esposto tutte le difficoltà a sottoscrivere un’eventuale intesa che impatterebbe sulla produttività dei lavoratori coinvolti. L’azienda ha comunicato, viste le difficoltà a proseguire le interlocuzioni, che "sono sospese le relazioni industriali in attese degli eventuali sviluppi. I invieranno alla proprietà di Anm, Comune di Napoli, una nota rappresentando lo stato dell’arte aziendale".

Linea 6 Napoli, non c'è l'accordo per prolungare le corse

Le corse della metro Linea 6 continueranno a concludersi alle ore 15, come avviene attualmente, con apertura alle 7 del mattino. La proposta di Anm era di portare l'orario di esercizio a 7-20. Il problema, a quanto apprende Fanpage.it, riguarderebbe la carenza di personale sufficiente per tenere aperte le stazioni. Le procedure per le nuove assunzioni vanno a rilento. Il costo preventivato per assumere il personale sarebbe di 2 milioni di euro. Per anticipare i tempi si sarebbe prospettata la possibilità di riorganizzare i turni con il personale della metro Linea 1, garantendo un prolungamento delle corse della Linea 6, in vista delle nuove assunzioni, con una spesa di circa un milione. Ma l'accordo è sfumato.

Fumata nera all'incontro Anm-sindacati

Ieri la riunione in Anm riguardo alle prospettive aziendali, alla ripresa delle trattative sindacali ed all’ipotesi di prolungamento dei servizi della Linea 6, si è chiusa con un nulla di fatto. I sindacati hanno nuovamente rappresentato la necessità di programmare in tempo utile le azioni da intraprendere e che per l’incremento dei servizi della Linea 6 è indispensabile prevedere mobilità interna del personale, come da accordi sottoscritti, e scorrimento delle graduatorie dei concorsi esterni espletati, oltre alla necessità di avviare un piano assunzionale funzionale all’incremento dei servizi. Ma l'accordo non è arrivato.