video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, wifi e connessione 5G nelle stazioni Duomo, Università e Garibaldi entro fine anno Entro fine anno connessione 5G e wifi esteso anche a Duomo, Università e Garibaldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Wifi e connessione 5G nelle stazioni della metropolitana Linea 1 Università, Duomo, Municipio e Garibaldi entro fine anno. L'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, sta potenziando la rete mobile all'interno della linea su ferro. Già adesso è possibile chiamare, inviare messaggi e navigare sul web sia sui treni, nella tratta nuova da Vanvitelli a Garibaldi, che in alcune stazioni. Entro fine anno, però, il servizio sarà ulteriormente potenziato con l'ampliamento della connessione mobile 4G e 5G-Ready già in funzione dallo scorso luglio in 7 stazioni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli: Municipio, Toledo, Dante, Museo, Materdei, Salvator Rosa, Quattro Giornate. Il traffico voce e dati – frutto di un accordo tra Cellnex Italia, Comune di Napoli e Azienda Napoletana Mobilità – sarà attivo progressivamente per tutti gli operatori di rete mobile attivi in Italia.

Simeone: "Va esteso il servizio a tutta la rete"

"Si tratta di un importante passo avanti – commenta Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti e Infrastrutture del Comune di Napoli. La connessione wifi e la possibilità di fare chiamate voce all'interno delle stazioni e sui treni garantirà maggiori servizi all'utenza e aumenterà anche la sicurezza, garantendo di poter essere connessi h24, anche quando si usufruisce del servizio di trasporto pubblico locale, come già avviene in altre grandi capitali europee da anni. Sarà fondamentale, però, non fermarsi qui, ma proseguire su questa strada, estendendo la connessione a tutta la linea 1 della metro, fino a Piscinola e poi a tutto l'anello, quando sarà completato e migliorare il servizio a Municipio, dove ci sono ancora problemi di linea".

Connessione wifi e 5G sui treni per studenti, lavoratori e turisti

I lavoratori e gli studenti pendolari, nonché i turisti, potranno così disporre di una connessione mobile ad alta velocità anche quando viaggiano sui treni della metropolitana di Napoli, ormai sempre più utilizzati dai cittadini per i loro spostamenti in città, grazie all'arrivo dei nuovi treni (ben 15 consegnati su un totale di 24), che hanno consentito di abbattere anche le frequenze delle corse.