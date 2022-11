Trasporto pubblico a Napoli

Metro 1 Napoli, si è già rotto il treno nuovo. Servizio a metà: sono 3 i convogli guasti Due treni sono fermi per guasto. Quello nuovo ha avuto un guasto ieri, ma riparato. Oggi è fermo per revisione programmata. Sospesa per tutta la giornata la tratta Dante-Garibaldi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sospesa la tratta Dante-Garibaldi della Metro Linea 1 per tutta la giornata di oggi, lunedì 7 novembre 2022. Ci sono tre treni fermi, che stamattina non sono usciti in servizio, tra questi anche quello nuovo appena arrivato. Due treni sono fermi per guasto, quello nuovo ieri ha avuto un guasto secondario già risolto e oggi è fermo per revisione programmata settimanale.

E quando si scende sotto i 5 treni disponibili la circolazione dei treni viene limitata automaticamente alla tratta tra Piscinola e Dante, mentre viene sospesa quella da Dante a Garibaldi.

Stamattina a disposizione c'erano solo tre treni funzionanti. A comunicare il disservizio è stata la stessa Anm, con una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook ufficiale questa mattina: «MetroLinea1 – scrive Anm – per problemi tecnici, dalle ore 06:50, la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante».

Guasto anche il treno nuovo, ma già riparato

La metropolitana Linea 1 limita a Dante già da ieri pomeriggio a causa del primo guasto. "Il treno nuovo – spiegano fonti istituzionali a Fanpage.it – ieri ha avuto un piccolo guasto secondario, non elettromeccanico. Oggi è fermo per le 7 ore di manutenzione settimanale. Dovrebbe regolarmente partire alle 14, come programmato. Mentre uno dei treni è stato già rimesso in campo".

Metro, primo guasto già ieri sera

Il primo guasto al treno si era verificato già ieri sera su un vecchio treno, sul quale si era rotto il compressore. Il convoglio ieri pomeriggio alle 18 è stato trainato al deposito officina. Un altro treno vecchio ha registrato stamattina un altro guasto. Il treno nuovo non è uscito per la revisione periodica programmata, per questo primo periodo.

Il problema, quindi, spiegano fonti Anm, riguarda i guasti dei due treni vecchi, che sono venuti a coincidere con lo stop per revisione già prevista del treno nuovo.

Vallini (Usb): "Situazione assurda"

Sulla vicenda interviene Adolfo Vallini, sindacalista Usb: