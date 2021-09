Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, la nuova stazione Duomo aperta anche la mattina da sabato 4 settembre La nuova stazione Metro Linea 1 Duomo sarà aperta anche la mattina a partire da sabato 4 settembre 2021. Non più, quindi, soltanto il pomeriggio, come avvenuto finora, a partire dall’inaugurazione avvenuta quasi un mese fa, il 6 agosto scorso. Lo annuncia l’Anm. La stazione sarà in esercizio dalle 6 alle 23.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nuova stazione Metro Linea 1 Duomo sarà aperta anche la mattina a partire da sabato 4 settembre 2021. Non più, quindi, soltanto il pomeriggio, come avvenuto finora, a partire dall'inaugurazione avvenuta quasi un mese fa, il 6 agosto scorso. Ad annunciarlo è l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità di proprietà del Comune di Napoli, che gestisce la metropolitana: "Terminate le attività di abilitazione del personale di macchina – scrive Anm – da sabato 4 settembre la fermata Duomo è aperta al pubblico dalle ore 6.00 fino a fine servizio", quindi fino alle ore 23.

La nuova stazione della metropolitana di via Duomo, inaugurata dopo 20 anni di lavori, infatti, nel primo mese di esercizio è stata aperta soltanto il pomeriggio, dalle 13,30 alle 22,20, a causa della carenza di personale. Il taglio del nastro è avvenuto prima che fosse completata la formazione degli operatori di stazione, il personale necessario a tenere aperto al pubblico l'impianto. A causa anche delle ferie estive, infatti, i dipendenti disponibili non erano sufficienti per garantire l'apertura tutto il giorno. Anche i sindacati si erano scagliati contro la decisione di anticipare i tempi dell'inaugurazione: "Una scelta sbagliata", aveva commentato Adolfo Vallini, sindacalista Usb.

Nel primo giorno di inaugurazione peraltro la stazione aveva registrato il primo disservizio a causa di un allagamento causato dal malfunzionamento dell'impianto anti-incendio, attorno alle ore 18, “impropriamente entrato in funzione – come denunciato dal sindacato Orsa Trasporti – si è allagata la banchina dispari ed i viaggiatori diretti a Piscinola non hanno potuto prendere il treno”. Un fenomeno purtroppo ripetutosi anche il giorno dopo, alle 6 del mattino del 7 agosto. Il problema, poi, è stato risolto.