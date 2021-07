Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, finiti i controlli sul treno danneggiato dalle fiamme: riapre tratta Dante-Garibaldi Riattivata da oggi su tutta la tratta la circolazione della metropolitana Linea 1, limitata alla stazione di Dante per tre giorni dopo le fiamme scoppiate sul treno nuovo durante le prove nella tarda serata di martedì scorso. “Ieri – spiega a Fanpage.it l’assessore ai Trasporti Marco Gaudini – i tecnici hanno fatto tutte le ulteriori verifiche”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Riattivata da oggi su tutta la tratta la circolazione della metropolitana Linea 1, limitata alla stazione di Dante per tre giorni dopo le fiamme scoppiate sul treno nuovo durante le prove nella tarda serata di martedì scorso. “Ieri – spiega a Fanpage.it l'assessore ai Trasporti Marco Gaudini – i tecnici hanno fatto tutte le ulteriori verifiche e da oggi siamo riusciti a mettere in esercizio tutta la linea”. Il metrò, da questa mattina alle 6, quindi, è tornato a circolare anche sulla tratta da Dante a Garibaldi, finora sospesa.

Intanto, in Anm è scattata l'indagine interna sull'incidente di martedì che ha danneggiato uno dei treni nuovi comprati dal Comune in Spagna durante le prove prima della messa in esercizio e costato circa 20 milioni di euro. I tecnici dell'Anm da mercoledì, oltre a controllare il convoglio oggetto del guasto, hanno verificato tutta la rete elettrica per cercare di individuare l'origine del guasto.

I controlli si sono concentrati sul tratto della Stazione Università dove si è verificato l'incidente. In questi giorni, per raggiungere la Stazione Centrale di piazza Garibaldi i viaggiatori sono stati costretti a scendere a piazza Cavour e scambiare con la metropolitana Linea 2. In alternativa, l'Anm ha attivato una navetta bus 602, che copre le fermate principali in corrispondenza delle stazioni Metro Linea 1, p.zza Garibaldi – p.za Bovio – p.za Dante – p.zza Museo (MANN). Adesso si attende l'esito dell'ispezione tecnica, per capire se il guasto sia legato al treno oppure alla rete e se abbia origine occasionale. Solo dopo potranno riprendere le verifiche finalizzate al collaudo e alla messa in esercizio. Al momento sono 5 i treni consegnati dalla Caf di Bilbao, tutti coperti da garanzia, su un totale di 20 convogli comprati per 192 milioni di euro.