Metro Linea 1 chiusa da Colli Aminei a Piscinola: stop per guasto

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa per guasto la metropolitana Linea 1 di Napoli nel tratto tra Piscinola e Colli Aminei. Il servizio, dalle ore 12,00 di oggi, lunedì 5 febbraio 2024, è limitato solo alla tratta da Colli Aminei a piazza Garibaldi. Lo ha annunciato Anm, l'azienda napoletana della mobilità, sui suoi canali social: "Metro LINEA 1: dalle ore 12.00 per problemi tecnici limita sulla tratta Garibaldi-Colli Aminei". I tecnici di Anm sono già al lavoro per risolvere il guasto e ripristinare così il servizio nel tempo più breve possibile.

Disagi anche per i bus

Contemporaneamente, Anm ha informato che in considerazione del passaggio alla fase 2 del dispositivo di circolazione temporaneo che comporta il divieto di transito veicolare nel tratto di strada compreso tra via Salgari e via Carmen, sulla carreggiata co direzione di marcia via Argine (lato Cercola) verso via Salgari, dal 31 gennaio e programmaticamente all'8 febbraio 2024, alcune linee bus deviano il percorso d'esercizio come di seguito riportato:

Linea 191: proveniente da Argine giunta alla rotatoria Palermo/Salgari, anziché proseguire per Via Salgari, svolta su via M. Palermo, su via Carmen, su via Callas, prosegue su via Don Sturzo, svolta su via Salgari e proprio percorso.

proveniente da Argine giunta alla rotatoria Palermo/Salgari, anziché proseguire per Via Salgari, svolta su via M. Palermo, su via Carmen, su via Callas, prosegue su via Don Sturzo, svolta su via Salgari e proprio percorso. Linea 196: proveniente da Brin giunta alla rotatoria Palermo/Salgari, anziché proseguire per Via Salgari, svolta su via M. Palermo, su via Carmen, su via Callas, prosegue su via Don Sturzo, svolta su via Salgari e proprio percorso.

proveniente da Brin giunta alla rotatoria Palermo/Salgari, anziché proseguire per Via Salgari, svolta su via M. Palermo, su via Carmen, su via Callas, prosegue su via Don Sturzo, svolta su via Salgari e proprio percorso. Le fermate 4652, 4653, 4032, 4117, 4286, 4032, 4017 e 4286 sono temporaneamente sospese, sono istituite fermate provvisorie in Via Salgari fronte fermata 4289 ed in via Callas fronte fermata 4652.