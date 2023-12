Metro Linea 1 Napoli, arrivato il 19esimo treno nuovo: “Ora, corse ogni 5 minuti”

Consegnato il 19esimo treno nuovo della metropolitana Linea 1. Ora, spiega l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, “passeremo gradualmente ad un frequenza sotto i 5 minuti. Adesso la sfida è portare i concittadini all'uso della metro”. Un grosso passo in avanti rispetto al passato, che porta finalmente Napoli ad avere una frequenza della metropolitana a livello europeo. Prima dell'arrivo dei nuovi treni, infatti, le frequenze potevano arrivare anche a 20 minuti e spesso la circolazione veniva interrotta per guasti, a causa della vetustà dei convogli.

Tra le altre novità annunciate oggi dall'assessore Cosenza anche la riattivazione degli ascensori nella Stazione Metro Vanvitelli in direzione Policlinico. Gli impianti elevatori, infatti, erano stati sospesi per la manutenzione 30ennale che si è conclusa.

“In tutta la tratta collinare di Linea 1 – ha detto Cosenza – si devono fare – per Legge – le sostituzioni trentennali di tutti gli ascensori e scale mobili. Un lavoro difficilissimo perché abbiamo deciso di farlo senza mai chiudere le stazioni, anche se con inevitabili fastidi per l'utenza. Anche la prima scala mobile dalla banchina è in fase di montaggio. Una operazione davvero complessa: è arrivata dai binari, di notte, divisa in 7 parti. Con un importante argano”.