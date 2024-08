video suggerito

Meteo, tregua a tempo: da mercoledì 21 agosto tornano caldo e umidità su Napoli e Campania Ancora 48 ore di tregua e temperature più fresche, poi da mercoledì 21 agosto torna il caldo con temperature di nuovo vicine ai 35 gradi nelle ore più calde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Una tregua a tempo: dopo la pioggia e la rinfrescata delle temperature di questi giorni, da mercoledì anche su Napoli e la Campania tornerà l'afa, con la colonnina di mercurio di nuovo in forte salita. Non si sfioreranno i 40 gradi dei giorni scorsi, ma le temperature torneranno abbondantemente sopra i 35 gradi nelle ore più calde. Una lunga estate caldissima, parafrasando un singolo degli 883 di inizio Millennio: e che a quanto pare è ben lontana dal finire. Se fino a qualche anno fa, infatti, le temperature calde si limitavano a luglio per poi iniziare la discesa progressiva già a Ferragosto, come già visto in tempi recenti le temperature resteranno abbondantemente alte anche con l'avvicinarsi dell'autunno, e talvolta anche successivamente. Nel 2022, a Napoli e in generale in Campania, le temperature erano talmente al di sopra dei valori che tutti ricordano un Natale passato, letteralmente, a maniche corte.

Nelle prossime ore, il tempo instabile proseguirà, con qualche violento rovescio nelle zone dell'interno. Le temperature, notevolmente abbassatesi nei giorni scorsi, resteranno attorno ai 30 gradi, con valori in forte calo soprattutto di sera, quando il vento renderà più fresco il tutto. Ma, come detto, non durerà: da mercoledì 21 agosto, un nuovo vortice di caldo arriverà sull'Italia e raggiungerà la Campania alla sera. Da giovedì 22 agosto, tornerà il grande caldo, con punte di 35-36 gradi nelle ore più calde. Nonostante qualche possibile rovescio per venerdì, il quadro sarà pressoché stabile, almeno fino alla prossima settimana. Poi, finalmente, dovrebbe avvenire la tanto attesa "transizione" verso temperature più miti e compatibili con l'arrivo imminente del mese di settembre e l'avvicinarsi dell'autunno.