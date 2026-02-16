Meteo, su Napoli e Campania un martedì di Carnevale col sole: poi torna la pioggia

La situazione meteo a Napoli

Una "tregua" meteorologica a Carnevale: martedì 17 febbraio, su Napoli e la Campania, le piogge e il freddo daranno tregua. Un'occasione per i più piccoli per godersì l'ultimo giorno di Carnevale in maschera, magari in piazza. Il sole infatti la farà da padrone, con le temperature anche in leggero aumento rispetto a questi giorni: con punte massime vicine ai 16 gradi e con venti pressoché assenti, la giornata sarà praticamente perfetta per salutare il Carnevale. Ma non durerà, perché già da mercoledì 18 febbraio tornerà il maltempo, con pioggia e freddo, nonché venti forti.

Insomma, una breve parentesi arrivata in tempo per l'ultimo giorno di Carnevale. Il resto della settimana sarà simile ai giorni scorsi, con le temperature anche sotto i 12 gradi di massima e forti raffiche di vento. Tra mercoledì 18 e venerdì 20 febbraio, in particolare, non sono escluse possibili allerte meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania, soprattutto nelle zone lungo la costa e nell'immediato entroterra. In particolare giovedì 19 febbraio sono attesi forti temporali, anche sul capoluogo regionale: rovesci temporaleschi che comunque riguarderanno l'intera regione. Nel fine settimana 21-22 febbraio, invece, una nuova tregua: non ci sarà il sole primaverile vero e proprio, ma quanto meno non pioverà, se non qualche rovescio passeggero nelle zone dell'interno. Anche le temperature resteranno stabili, attorno ai 14 gradi di valori massimi. Qualche raffica di vento di troppo, invece, potrebbe causare problemi ai collegamenti con le isole del Golfo di Napoli: ma il quadro completo sarà più chiaro nei prossimi giorni.