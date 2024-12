video suggerito

Meteo, nuvole e temperature sopra la media su Napoli e Campania ma basso rischio pioggia Meteo nuvoloso ma stabile in Campania, temperature in leggero aumento sopra la media. Ancora incerto il meteo per Natale e Santo Stefano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora meteo stabile su Napoli e la Campania: nuvolosità in aumento ma senza rischio pioggia, con le temperature sopra le medie stagionali. Quadro che si confermerà stabile almeno fino a venerdì, poi tornerà il bel tempo con un lieve calo delle temperature. Ancora troppo presto, invece, per capire il meteo che ci attende per Natale: inizialmente, i quadri meteorologici prevedevano freddo e pioggia, con possibile neve sulle zone più alte dell'Appennino Campano. Ma nelle ultime ore, i quadri stanno mutando rapidamente, e tutto lascia credere che ci sarà caldo e sole nei giorni di Natale e Santo Stefano.

Domani, giovedì 19 dicembre, il meteo sarà per lo più nuvoloso su gran parte della regione. Difficili i rovesci, che potranno esserci solo nelle zone più interni e in alta quota. Ma senza rischio neve: le temperature saranno abbondantemente sopra i 13-14 gradi, leggermente sopra la media stagionale. Insomma, tutto in linea con il solstizio d'inverno, che in Italia cadrà alle ore 10:21 di sabato 21 dicembre 2024, che sarà dunque il giorno con minor luce solare: a Napoli, il sole sorgerà alle 7.22 per poi tramontare alle 16.36, per un totale di 9 ore e 14 minuti. Tuttavia, la luce effettiva sarà di appena 8 ore e 55 minuti totali, e dunque segnerà l'inizio dell'inverno vero e proprio ma anche l'inizio dell'allungarsi delle giornate: basti pensare che già il 1° gennaio le ore di luce saliranno a 9 ore e 20 minuti, che il 1° febbraio diventeranno già più di 10 ore. E così via fino al solstizio d'estate, quando si raggiungerà il solito picco massimo di ore di luce, che supereranno le 15 ore il 21 giugno.