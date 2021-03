Quello ormai alle porte sarà un fine settimana all'insegna del maltempo, a Napoli: le previsioni del tempo per le giornate di sabato 13 e domenica 14 marzo indicano, infatti, la presenza costante della pioggia, anche se non sono attesi veri e propri rovesci temporaleschi, mentre le temperature si manterranno tutto sommato alte, con una lieve diminuzione per quanto riguarda la giornata di domenica. Nel dettaglio, la giornata di sabato 13 marzo vedrà la presenza della pioggia soprattutto in mattinata, mentre per il resto del giorno a farla da padrone saranno le nuvole. Temperature, come detto, tutto sommato alte: 16 gradi la massima, mentre la minima registrata sarà di 11 gradi. Venti moderati, intorno ai 15 chilometri orari, con raffiche anche di 20 chilometri. Mare mosso.

Domenica previste forti raffiche di vento

La giornata di domenica 14 marzo, analogamente al giorno precedente, sarà contraddistinta anch'essa dalla pioggia: le precipitazioni sono previste prevalentemente in mattinata, poi si segnalano cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi di pomeriggio e in serata. Come anticipato, lieve calo delle temperature, con la massima che scenderà a 15 gradi e la minima a 7. La giornata di domenica sarà contraddistinta però anche dal vento forte: sono previste, soprattutto nel pomeriggio e di sera, raffiche molto violente, comprese tra i 47 e i 53 chilometri orari. Proprio in conseguenza al vento molto forte, a partire dal pomeriggio il mare si presenterà molto mosso.

Le previsioni del tempo sul capoluogo campano dovrebbero poi migliorare a partire dall'inizio della prossima settimana, con l'arrivo nuovamente di giornate soleggiate e con l'innalzamento delle temperature, soprattutto dei valori massimi.