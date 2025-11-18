napoli
Meteo Napoli, prorogata l’allerta su tutta la Campania domani 19 novembre

Pioggia forte nelle prossime ore. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi gradualmente a partire dalla tarda mattinata di domani.
A cura di Redazione Meteo
Immagine

Prorogata l'allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fini alle 14 di domani, mercoledì 19 novembre.

Proseguiranno, infatti, le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con una criticità idrogeologica su tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro. Le precipitazioni – si legge nelle previsioni meteo sul breve periodo – andranno ad attenuarsi gradualmente a partire dalla tarda mattinata di domani. Non si ha notizia allo stato attuale di chiusura scuole per allerta meteo.

Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.

Si legge nella nota della Protezione Civile:

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate  di attivare o mantenere presidiati i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Immagine
