L'estate non è ancora esplosa del tutto, almeno non dal punto di vista delle temperature, ma le previsioni del meteo indicano a Napoli per oggi, lunedì 20 luglio, ancora una giornata soleggiata e tutto sommato calda. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata e non sono previste piogge. Per quanto riguarda le temperature, anche se queste sono al di sotto delle medie stagionali, la massima supererà i 30 gradi, attestandosi sui 31, mentre la minima si manterrà intorno ai 22 gradi. Giornata soleggiata, quella odierna, anche su quasi tutta la Campania, salvo per qualche addensamento nuvoloso nella zona costiera del Cilento, nella provincia di Salerno. La tendenza meteorologica di oggi, lunedì 20 luglio, dovrebbe confermarsi a Napoli, così come nel resto della regione, per tutta la settimana.

Meteo, sull'Italia arriva l'anticiclone africano: grande caldo

Se a Napoli, come detto, l'estate fatica ad esprimere il suo massimo potenziale, sul resto dell'Italia in generale la situazione sta per cambiare. Già a partire da oggi, lunedì 20 luglio, in alcune regioni del nostro Paese arriverà l'atteso anticiclone proveniente dal Nord Africa e che sarà accompagnato da un aumento considerevole delle temperature, soprattutto dei valori massimi, a Torino, Milano, Bolzano, che supereranno i 30 gradi, ma anche a Firenze e Bologna, nelle quali ci saranno punte di 33-34 gradi. Con il passare della settimana, poi, l'anticiclone raggiungerà tutte le regioni dello Stivale, comportando ovunque un aumento delle temperature: particolarmente calde le due isole, Sicilia e Sardegna, dove le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi.