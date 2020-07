L'estate sembra aver fatto definitivamente capolino, anche se le temperature sono ancora al di sotto delle medie stagionali. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, martedì 21 luglio, a Napoli indicano sole, afa e caldo. Le temperature massime, infatti, raggiungeranno, nelle ore più calde della giornata, anche picchi di 32-33 gradi; particolarmente calde anche le temperature minime, che si attestano intorno ai 23-24 gradi. Si tratta, è il caso di dirlo, di un caldo africano: l'aumento delle temperature è dovuto, infatti, all'arrivo su gran parte dell'Italia di un anticiclone proveniente dal Nord Africa. Venti deboli e mari poco mossi nel capoluogo come in gran parte del territorio; qualche addensamento di nuvole si potrebbe verificare nelle aree interne della Campania.

La previsioni del tempo per la giornata odierna dovrebbero caratterizzare anche gli altri giorni di questa settimana, a Napoli: sono previste temperature alte, con picchi di 32-33 gradi, anche per le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. A partire da venerdì 24, però, qualche nuvola dovrebbe arrivare a velare il cielo; questo, unitamente all'allontanamento dell'anticiclone africano, comporterà una diminuzione delle temperature, che si aggireranno intorno ai 30 gradi, al di sotto delle medie stagionali.

Previsioni del tempo, caldo africano in tutta Italia

L'alta pressione portata dall'anticiclone nordafricano porterà bel tempo su tutto lo Stivale: nella giornata odierna, infatti, si registrano temperature alte e sole in tutta Italia, fatto salvo per i rilievi alpini, che potranno essere interessati da qualche instabilità. L'anticiclone ha comportato un aumento delle temperature, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi, in tutta la Penisola: da Nord a Sud, i valori massimi saranno compresi tra i 29 e i 34 gradi.