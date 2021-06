Continua l'ondata di calore che sta attraversando Napoli – e in generale la Campania – negli ultimi giorni: anche le previsioni del tempo per domani, mercoledì 16 giugno, indicano sole, afa e temperature alte, che arriveranno poco al di sotto dei 30 gradi, nel capoluogo campano. Nel dettaglio, la giornata di domani, a Napoli, si presenterà molto soleggiata e, come detto, calda: la temperatura massima percepita sarà di 28 gradi, mentre la minima sarà di 20 gradi. Si segnala, poi, la presenza di venti moderati, soprattutto nel pomeriggio, quando le correnti arriveranno da Sudovest e soffieranno a 13 chilometri orari, con raffiche che raggiungeranno anche i 24 chilometri all'ora. Infine, nella giornata di domani il mare sarà calmo o poco mosso.

Sembra dunque che l'estate sia definitivamente arrivata. L'alta pressione insiste su Napoli già da alcuni giorni, portando giornate soleggiate e temperature alte, che sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni, soprattutto nel prossimo fine settimana. In particolare, venerdì 18 giugno le temperature massime faranno registrare i 30 gradi sulla colonnina di mercurio, mentre sabato 19 giugno i 30 gradi saranno superati, con una temperatura massima stimata di 21 gradi. Sole e alte temperature, inoltre, sono attese anche per la prossima settimana.