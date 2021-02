Ancora maltempo a Napoli: le previsioni del tempo per domani, mercoledì 10 febbraio, nel capoluogo campano, indicano ancora la presenza della pioggia, anche a carattere di rovescio temporalesco. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati, anche domani, dalla presenza di forte vento, che soffierà anche a una velocità di 26 chilometri orari, con raffiche che raggiungeranno anche i 35-36 chilometri all'ora; al mattino proverranno da Sud, mentre al pomeriggio proverranno da Sud-Sudovest. Come conseguenza del vento forte, il mare si presenterà molto mosso. Per quanto riguarda le temperature, invece, si segnalano valori al di sopra delle medie stagionali: la massima registrata domani, mercoledì 10 febbraio, sarà di 16 gradi, mentre la minima sarà di 13 gradi.

Le previsioni del tempo in Italia per mercoledì 10 febbraio

Per quanto riguarda il resto della Penisola, il maltempo sarà diffuso su tutte le Regioni. A Nord, piogge diffuse ovunque, con particolare riferimento a Liguria, Lombardia, Alpi e Prealpi. Al Centro, forti nubifragi su Lazio, Umbria, e Sardegna, ma in generale sulle regioni tirreniche. Al Sud, invece, oltre alla Campania, si segnala un netto peggioramento anche in Calabria.

Nel fine settimana arriva burian: temperature a picco

A partire da venerdì 12 febbraio, non solo a Napoli, ma in tutta Italia, le previsioni del tempo subiranno poi un ulteriore peggioramento, a causa dell'arrivo del gelido burian che farà registrare un calo drastico delle temperature su tutto lo Stivale. In alcune regioni, in poche ore, le temperature potrebbero infatti subire un calo anche di 10-15 gradi.