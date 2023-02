Meteo Napoli: l’inverno non è finito: ci aspetta un’ultima fase di freddo a marzo Carnevale con caldo anomalo, ma da domenica arriva il freddo artico: un periodo a due facce per il meteo della Campania in questi giorni.

A cura di Redazione Meteo

Un Martedì Grasso all'insegna del caldo anomalo, con qualche nube di passaggio: poi però da domenica arriva il freddo artico.

Nel dettaglio, al Sud prevarrà ancora il bel tempo, ma la nuvolosità aumenterà nelle prossime ore. Mercoledì 22 febbraio, le nubi copriranno il cielo in tutta la regione, ma non si preannunciano piogge. Giovedì 23 febbraio, invece, nuova schiarita del cielo e sole che tornerà a farla da padrone un po' ovunque. Anche nel fine settimana si manterrà il tempo stabile, ma domenica 26 febbraio ci sarà una improvvisa irruzione artica che porterà freddo e gelo anche sulla Campania: l'inverno insomma arriverà "in extremis", con le piogge.