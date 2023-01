Meteo Napoli: la settimana inizia all’insegna del sole, temperature in aumento La settimana che prende il via oggi sarà contraddistinta dall’anticiclone delle Azzorre, che a Napoli ha portato sole e temperature più alte durante le ore diurne.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una settimana all'insegna del bel tempo quella che ha preso il via oggi, lunedì 30 gennaio. A Napoli – e in generale sull'Italia intera – le previsioni del tempo indicano che, a partire da oggi, ci saranno giornate soleggiate, mentre le temperature, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi, sono in aumento. Il cambio della situazione meteorologica è dovuto all'allontanamento dell'aria artica, proveniente dall'Oceano Atlantico, che ha contraddistinto il meteo dei giorni scorsi, ma soprattutto al ritorno dell'anticiclone delle Azzore, che è avanzato verso l'Italia e tutta l'Europa in generale.

Le previsioni del tempo a Napoli nel dettaglio

Scopriamo nel dettaglio le previsioni del tempo per questa settimana a Napoli. A farla da padrone, come detto, sarà il sole, che porterà un generale aumento delle temperature: domani, martedì 31 gennaio, così come mercoledì 1° febbraio, la massima registrata sarà di 14 gradi, mentre la minima sarà di 7 gradi. Giovedì 2 febbraio leggere aumento dei valori minimi, che toccheranno i 9 gradi, mentre la massima resterà di 14 gradi. Venerdì 3 febbraio massima di 13 gradi e minima di 7.

Nel weekend brusco calo delle temperature minime

A Napoli il weekend sarà invece contraddistinto da un considerevole calo delle temperature minime. Le giornate di sabato 4 e domenica 5 febbraio saranno sempre soleggiate, con una massima di 14 gradi; ma la minima, sabato, toccherà quota 0 gradi, mentre domenica sarà di 2 gradi.