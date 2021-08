Meteo Napoli inizio agosto: nuvoloso, ma poi tornerà il gran caldo Previsioni meteo dei primi giorni di agosto in Campania all’insegna dell’instabilità almeno per questi primi giorni della settimana, con sporadiche possibilità di brevi piogge. Ma avremo poi entrando nel vivo della settimana caldo senza tregua di nuovo, con punte fino oltre 40°C.

A cura di Redazione Meteo

Come sarà il meteo dei primi giorni di agosto in Campania? Abbiamo avuto un lunedì e avremo un martedì fatto di nuvole e caldo, con sporadiche possibilità di brevi piogge. Ma avremo poi entrando nel vivo della settimana caldo senza tregua di nuovo, con punte fino oltre 40°C. Lo scudo protettivo garantito dall'anticiclone reggerà e manterrà lontane (almeno in questa fase), le perturbazioni e per questo motivo farà ancora molto caldo con valori termici ben oltre le medie climatiche con fiammate grazie anche ai venti bollenti di Libeccio e Scirocco.

Quindi domani, mercoledì 4, avremo alternanza tra nubi e schiarite in un contesto termico sempre caldo e poi per giovedì 5 e venerdì 6 agosto avremo ampio soleggiamento con la colonnina di mercurio che tornerà a salire insieme al caldo percepito e all'afa per l'alto tasso d'umidità. Il bollettino meteo di previsioni 3 giorni non segnala ondate di calore anche se avremo una temperatura percepita che fino a venerdì potrà arrivare e superare i 36-38 gradi e nel fine settimana andare ancor oltre.