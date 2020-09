Arriva l'autunno su Napoli e la Campania: anche se ufficialmente l'equinozio è previsto per le 15.30 di domani, martedì 22 settembre, già da oggi il clima subirà un drastico cambiamento. Addio all'estate, ai cieli sgombri di nubi ed alle temperature sopra i 30 gradi: in arrivo pioggia (già da stamattina), nuvole ovunque e primi cali di temperature, che questa settimana non supereranno mai i 27 gradi di massime.

Pioggia e temperature al ribasso in tutta la regione: l'alta pressione che aveva regalato una prima metà di settembre che sembrava piuttosto quella di agosto, ha abbandonato definitivamente anche il Meridione d'Italia. Al suo posto c'è ora un vortice ciclonico, particolarmente veloce, che partito dal Regno Unito è già arrivato nella parte meridionale della Francia e si prepara ad "occupare" il bacino del mar Mediterraneo. Dopo i primi scampoli di maltempo al Nord, già nella tarda mattinata di oggi è arrivato al Sud e sulla Campania è iniziata la pioggia. Sarà una settimana grossomodo omogenea in tutta la regione: piogge sparse, temperature in calo, e nuvolosità in costante aumento. Attesi veri e propri temporali a partire da giovedì, quando il vortice ciclonico raggiungerà interamente il sud dell'Italia: il fine settimana del 26 e 27 settembre sarà tipicamente invernale, con pioggia e vento e le temperature massime attorno ai 25 gradi. Rischio neve sulle vette più alte dell'appennino campano, mentre a bassa quota non sono da escludere violenti rovesci a caratteri temporaleschi. Al momento, non è stata diramata alcuna allerta meteo da parte della Protezione Civile regionale.