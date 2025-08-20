Meteo Napoli, giovedì 21 agosto torna la pioggia. Temperature in calo sotto i 30 gradi

Il maltempo sta per tornare a Napoli: giovedì 21 agosto sono previste precipitazioni sul capoluogo campano, che potrebbero protrarsi anche nel weekend.

Non è ancora possibile stabilire con certezza se l'estate sia giunta definitivamente al capolinea, ma sicuramente sta per prendersi una pausa. A Napoli, infatti, dopo le allerte meteo che hanno contraddistinto lo scorso fine settimana, sta per tornare il maltempo: domani, giovedì 21 agosto, sul capoluogo campano sono previste precipitazioni. La pioggia dovrebbe cadere, in maniera non intensa, soprattutto in mattinata, per poi lasciare spazio a qualche schiarita nel pomeriggio, con la presenza comunque di qualche nuvola a velare il cielo.

Anche dal punto di vista delle temperature è prevista una inversione di tendenza rispetto a quanto sperimentato finora: la colonnina di mercurio scenderà sotto i 30 gradi. La temperatura massima prevista per la giornata di domani è infatti di 29 gradi, mentre la minima è di 23. Secondo le previsioni meteorologiche stimate attualmente, il maltempo a Napoli potrebbe protrarsi fino al weekend, almeno fino alla giornata di sabato 23 agosto: fino a quella data, infatti, sono previste precipitazioni, per fortuna modeste; non è stata emanata, fino a questo momento, nessuna allerta meteo.