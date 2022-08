Meteo Napoli e Campania: vento forte e sole, ma da venerdì 19 agosto torna la pioggia Clima instabile e incerto in questa settimana post Ferragosto: venerdì arriverà anche la pioggia. Temperature ancora alta, ma valori nelle medie stagionali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Clima incerto e instabile su tutta la Campania: dopo un Ferragosto a due facce, si entra ufficialmente nei trenta giorni che precedono l'autunno, formalmente atteso per il 21 settembre ma che in realtà quest'anno cadrà leggermente dopo, ovvero alle 3.03 di venerdì 23 settembre in Italia. Se oggi, martedì 16 agosto, il clima varia da soleggiato a nuvoloso, con raffiche di vento anche molto forti nelle zone dell'interno, da domani prevarrà invece il sole in gran parte della regione.

Clima instabile, venerdì torna la pioggia

Cambia invece lo scenario meteorologico da venerdì 19 agosto: piogge anche intense sono attese su tutta la regione, con annesse forte raffiche di vento. E non è escluso che possano seguire allerte meteo da parte della protezione civile regionale. Fine settimana, invece, in cui tornerà a prevalere il sole: sabato 20 e domenica 21, il clima sarà quello tipicamente estivo, con un po' di fresco invece nelle ore serali, a trenta giorni dall'equinozio d'autunno.

Giornate sempre più corte fino all'equinozio d'autunno

L'equinozio del 23 settembre segnerà dunque la perfetta parità della luce del giorno e del buio della notte, poi inizierà il periodo di "prevalenza" del buio sul giorno, che culminerà mercoledì 21 dicembre alle 22.47, giorno più "buio" dell'anno. Poi, gradualmente, la luce riprenderà il sopravvento sulle tenebre: un fenomeno naturale che in antichità fece nascere il culto del dio Sole, che proprio il 25 dicembre festeggiava il suo "Natale", ovvero la sua nascita. Festa sulla quale, poi, si sarebbe sovrapposta la nascita di Cristo con l'avvento del cristianesimo.