Meteo Napoli e Campania: ultimi giorni di sole, poi arrivano pioggia e freddo Arrivano pioggia e freddo su tutta la Campania a partire da domenica: l’inverno irromperà in regione dopo qualche ultimo giorno di sole.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Pioggia e freddo su tutta la Campania, dopo qualche ultimo giorno di sole: in ritardo, l'inverno si farà sentire a partire da domenica 15 gennaio, quando il maltempo irromperà su tutta la regione cambiando drasticamente il quadro meteorologico di questi giorni. Per ora, il sole si conserverà nel cielo limpido almeno fino a sabato, quando inizieranno i primi annuvolamenti. E da domenica, il peggioramento sarà ormai iniziato a pieno regime.

Nella giornata di domani, giovedì 12 gennaio, non sono escluse in realtà le prime precipitazioni: ma non saranno di forte intensità, così come le temperature resteranno nei valori attuali, al di sopra della media. Stesso discorso vale per venerdì 13 gennaio, quando saranno scongiurate anche le piogge: in entrambi i giorni, il vento tuttavia potrebbe cambiare la percezione della temperatura, che resterà sui valori attuali senza discostarsi troppo dai 15-16 gradi di massime registrate in queste ore.

Da sabato 14 gennaio, invece, inizierà la nuvolosità, con possibili piogge nelle zone dell'interno. Da domenica 15 gennaio, invece, inizierà anche il calo delle temperature, che porterà al freddo invernale in tutta la prossima settimana. Costanti anche le piogge, che cadranno copiosamente a partire da domenica. Non è escluso che in alcune zone della Campania, la Protezione Civile Regionale possa diramare delle allerte meteo per rischi di tipo idrogeologico, in particolare nelle zone più critiche della regione. Sotto osservazione soprattutto la situazione sull'isola di Ischia, già colpita nella zone di Casamicciola Terme dall'alluvione di fine novembre.