Ultime ore di pioggia sulla Campania: da domani il cielo resterà nuvoloso ma per lo più stabile, con rovesci per lo più esclusi su tutto il territorio. Clima che si guasterà poi nuovamente nel fine settimana del 6-7 febbraio, ma che concederà comunque qualche giornata di tregua nel corso della settimana appena iniziata. Si esaurirà nella giornata di oggi a mezzanotte l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, e che prevede ancora piogge e temporali soprattutto tra la penisola sorrentino-amalfitana, l'agro nocerino-sarnese e i monti Picentini.

Proprio nella zona sarnese, si sono registrate nelle scorse ore piogge tali da far esondare il fiume Sarno ed i suoi affluenti, causando allagamenti tra Angri e San Marzano, con famiglie evacuate dai vigili del fuoco e danni ingenti soprattutto alle coltivazioni. Nelle prossime ore le ultime piogge, con la situazione che resta costantemente sorvegliata dalle autorità. Nel resto della regione, oggi si attendono possibili precipitazioni sparse di carattere anche localmente intenso, ma soprattutto forti raffiche di vento: massima attenzione, dunque, per eventuali cadute di rami o alberi. Domani invece piogge più sporadiche e nelle zone dell'interno, ma in generale il clima sarà per lo più nuvoloso e senza eccessivi disagi: resteranno moderati i venti, ma si abbasserà la possibilità di mareggiate lungo le coste più esposte. Nei prossimi giorni, il sole tornerà a fare capolino, seppur sempre "velato" da nuvole. Temperature che resteranno nelle medie stagionali ed anzi in leggero rialzo toccando anche punte di 15-16 gradi.