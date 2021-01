Prorogata di altre 24 ore l'allerta meteo in Campania: inizialmente valida fino alla mezzanotte di oggi, l'allerta meteo durerà dunque fino alla mezzanotte di domani lunedì 1° febbraio. Lo ha comunicato la Protezione Civile della Regione Campania con un bollettino ufficiale pubblicato nella tarda mattinata di oggi, domenica 31 gennaio. Piogge, temporali e forti raffiche di vento in tutta la regione, con particolare allerta sulla penisola sorrentino-amalfitana, sui monti di Sarno e sui Monti Picentici, dove la criticità sarà di colore arancione: giallo invece sul resto della Regione.

Massima attenzione, dunque, per il rischio di ruscellamenti, allagamenti ma anche di rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Possibili anche gli innalzamenti dei livelli di corsi d'acqua, con rischio inondazioni delle aree limitrofe, nonché di caduta massi nella zone già duramente colpite in queste ore dalle forti piogge, soprattutto nelle zone interne della Campania. Le forti raffiche di vento, che potranno superare in alcune zone anche i 25 chilometri orari, potranno portare anche a locali mareggiate lungo le coste più esposte ed a qualche difficoltà nei collegamenti con le isole del Golfo per il mare agitato. Temperature che invece saranno ancora nelle medie stagionali se non in lieve rialzo in alcune zone. Nessun rischio, dunque, per quanto riguarda la possibilità di neve, che appare pressoché tendente allo zero. Più abbondanti, invece, le piogge ed i temporali che si abbatteranno in tutta la regione anche nella giornata di domani. L'inverno, dunque, torna nel vivo dopo qualche giornata quasi primaverile vista nei giorni scorsi.